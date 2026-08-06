(ANSA) - MILANO, 06 AGO - L'aggiornamento del piano industriale di Bper al 2028 prevede il conseguimento di un utile netto di circa 2,7 miliardi di euro a fine piano, con una solidità patrimoniale, rappresentata dall'indice Cet1 ratio, del 14,5%. Agli azionisti andranno sotto forma di dividendi e buyback circa 7,5 miliardi di euro nel periodo 2025-2028, con un pay-out pari o superiore all'85%. Lo annuncia la banca in una nota. Bper ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto consolidato ordinario pari a 1.325,6 milioni di euro, in crescita del 14,7% sullo stesso periodo del 2025, e ricavi core saliti del 2,6% a 3.565,3 milioni grazie al contributo sia del margine di interesse (+1,4% a 2.211,8 milioni) che delle commissioni nette (+4,8% a 1.353,4 milioni. L'utile netto contabile di pertinenza della capogruppo sale da 1,115 a 1,28 miliardi di euro. "Solida" la posizione di capitale, con un Cet1 ratio salito al 15% dopo una generazione organica di 1,3 miliardi di euro di capitale nel semestre. (ANSA).