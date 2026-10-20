(ANSA) - BRASILIA, 19 OTT - La campagna del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha deciso di chiedere al Tribunale superiore elettorale la cassazione della candidatura di Flávio Bolsonaro, accusando Meta di aver favorito il senatore attraverso una manipolazione algoritmica dei contenuti sulle proprie piattaforme. Lo riferisce Patrícia Campos Mello, giornalista della Folha de S.Paulo. Il ricorso denuncia un uso indebito dei mezzi di comunicazione e abuso di potere economico, sostenendo che gli algoritmi della società, proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, abbiano favorito i contenuti di Flávio e limitato la diffusione di quelli di Lula. Tra gli episodi contestati figurano le restrizioni alla promozione dei post del presidente e la raccomandazione del canale di sostegno a Flávio nelle ricerche su WhatsApp relative a Lula. Il Tse ha già ordinato a Meta di garantire parità di trattamento alle due campagne. La società respinge le accuse e attribuisce i problemi a malfunzionamenti tecnici. Il ballottaggio presidenziale è previsto per il 25 ottobre. (ANSA).