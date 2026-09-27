(ANSA) - SAN PAOLO, 27 SET - Qualche giorno fa Meta, la società proprietaria di Facebook, WhatsApp e Instagram, ha disattivato gli annunci pubblicitari del profilo Fb del candidato presidenziale Luiz Inácio Lula da Silva (Pt). Lo staff della campagna elettorale ha presentato ricorso, sostenendo che il blocco fosse ingiustificato. Poche ore dopo l'account è stato ripristinato, tuttavia la campagna del candidato presidenziale è ancora in attesa di una dichiarazione da parte del colosso tecnologico per comprendere le ragioni dell'accaduto. Nello stesso giorno è stato sospeso su Instagram il profilo "Revelando o Brasil", responsabile della pubblicazione di un video di un comico Fábio Porchat sui personaggi legati al caso Banco Master, la banca del faccendiere Vorcaro protagonista di un grande scandalo di corruzione. Il blocco è avvenuto solo su Instagram. Prima della sospensione, il contenuto aveva già totalizzato milioni di visualizzazioni e oltre 100.000 condivisioni, secondo quanto riportato da O Globo. Il video è rimasto disponibile su YouTube durante la sospensione dell'account Instagram, che Meta ha successivamente riattivato. Meta ha fatto sapere di aver ripristinato il profilo dopo una revisione interna e si è scusata per l'accaduto. Il Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza ha comunque chiesto ulteriori spiegazioni per chiarire le ragioni che hanno portato a questo blocco. (ANSA).