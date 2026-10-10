(ANSA) - SAN PAOLO, 09 OTT - L'emittente televisiva brasiliana Record ha annullato il dibattito tra il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, di sinistra, e il senatore Flávio Bolsonaro, di destra, previsto per domenica 11 ottobre in vista del ballottaggio presidenziale del 25 ottobre. In una nota diffusa oggi, la rete ha motivato la decisione con l'incompatibilità degli impegni dei due candidati. Entrambi hanno dichiarato di voler partecipare ai confronti televisivi durante la seconda fase della campagna elettorale mentre prima del primo turno, Lula e Flávio non hanno preso parte a nessuno dei dibattiti televisivi organizzati. Restano in calendario un confronto sulla televisione Sbt il 15 ottobre, uno organizzato dal gruppo Band ed il giornale Estado de São Paulo il 18 ottobre e quello di Globo il 23 ottobre. Il primo turno si è svolto il 4 ottobre, mentre il ballottaggio è fissato per il 25 ottobre. (ANSA).