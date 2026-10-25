(ANSA) - BRASILIA, 25 OTT - Urne aperte in Brasile per il ballottaggio presidenziale tra il presidente uscente, il leader progressista Luiz Inacio Lula da Silva, e il senatore di destra Flavio Bolsonaro. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 17, ora di Brasilia, dalle 12 e alle 21 in Italia. Sono oltre 158 milioni gli aventi diritto al voto, distribuiti in oltre 517 mila sezioni elettorali in Brasile, mentre all'estero si vota in 186 città. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura e i primi dati saranno diffusi dalle 17, le 21 in Italia. La legge vieta di diffondere i risultati degli exit poll. Considerato l'utilizzo delle urne elettroniche e la semplicità delle operazioni di voto per il secondo turno, i primi dati ufficiali arriveranno ai centri di raccolta degli Stati e saranno poi trasmessi a Brasilia nel giro di pochi minuti. Visto il testa a testa tra i due candidati fotografato da tutti i sondaggi, con un lieve vantaggio di circa un punto percentuale per Bolsonaro, per conoscere l'esito bisognerà però attendere i dati definitivi dello spoglio, attesi normalmente entro tre ore dalla chiusura dei seggi. (ANSA).