(ANSA) - LONDRA, 14 OTT - "Siamo al vostro fianco e questo non cambierà". Così il premier britannico Andy Burnham ha accolto Volodymyr Zelensky a Downing Street, ribadendo che il sostegno del Regno Unito all'Ucraina non è destinato a cambiare. Burnham ha parlato di giorni "bui e difficili" per l'Ucraina, colpita da "pesanti bombardamenti nelle ultime 24 ore", e ha detto che il presidente Zelensky è "pronto a sedersi e discutere" la tregua energetica proposta da Donald Trump. "Purtroppo, quello che abbiamo visto dalla Russia sono ulteriori attacchi alle infrastrutture nazionali critiche in Ucraina", ha aggiunto il primo ministro. (ANSA).