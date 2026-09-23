(ANSA) - WASHINGTON, 22 SET - "Vogliamo vedere finalmente la fine delle sofferenze e delle morti" e "i popoli israeliano e palestinese vivere fianco a fianco in pace e sicurezza": lo ha detto il premier britannico Andy Burnham parlando all'Onu. "Faremo tutto il possibile per mantenere viva la speranza di questa possibilità", ha aggiunto. "Siamo al fianco di Israele di fronte alle minacce in corso, incluse quelle provenienti dall'Iran, contro Israele e il popolo ebraico in tutto il mondo", ha continuato il premier, osservando tuttavia che "ciò non giustifica le azioni del governo israeliano a Gaza o in Cisgiordania". (ANSA).