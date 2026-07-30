(ANSA) - LONDRA, 30 LUG - Il neo premier laburista britannico Andy Burnham ha promesso un "approccio pragmatico" all'estrazione di petrolio e gas nelle acque del Mare del Nord, sostenendo che il suo Paese "non può ignorare" una risorsa redditizia quando i cittadini sono "in difficoltà". Rispondendo alle domande dei giornalisti, il primo ministro ha detto di averne parlato la settimana scorsa durante la sua prima telefonata col presidente americano Donald Trump. Quest'ultimo, grande sostenitore dello sfruttamento delle risorse petrolifere, lo aveva esortato a concedere nuove licenze di trivellazione nel Mare del Nord. The Donald in passato aveva tentato di fare lo stesso, senza successo, col predecessore di Burnham, Keir Starmer. Il neo premier aveva già espresso la sua volontà in questo ambito, in barba agli impegni sull'ambiente, ed era stato criticato dai Verdi di Zack Polanski. (ANSA).