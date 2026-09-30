(ANSA) - LONDRA, 30 SET - Ci sono "forti indicazioni" che l'Iran abbia avuto un ruolo nella vicenda dei cinque britannici arrestati nell'ambito della presunta minaccia contro la base della Raf di Fairford, utilizzata nel sud dell'Inghilterra anche dai bombardieri Usa impegnati nella guerra contro Teheran. Lo ha affermato il premier britannico Andy Burnham parlando ai media a chiusura del congresso laburista di Liverpool. Il primo ministro ha spiegato di non poter aggiungere dettagli, essendo l'indagine della polizia ancora in corso. (ANSA).