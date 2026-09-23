Il G20 lavorerà a standard di sicurezza per l'intelligenza artificiale sotto la presidenza della Gran Bretagna nel 2027. Lo ha annunciato il premier britannico Andy Burnham, intervenendo all'Onu. Burnham ha anche dato conto di una nuova partnership con gli Stati Uniti nel campo dell'IA per contribuire a proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi. "Annuncio oggi che stiamo sviluppando una nuova partnership di difesa basata sull'IA con gli Stati Uniti per proteggere le nostre infrastrutture nazionali critiche", ha affermato. (ANSA).