(ANSA) - LONDRA, 10 OTT - Il primo ministro britannico, Andy Burnham, ha assicurato al leader ucraino Volodymyr Zelensky la "piena solidarietà" dopo che quest'ultimo si è opposto all'accordo sul diesel russo mediato da Donald Trump, che ha chiesto un nuovo presidente in Ucraina. In una telefonata tra i due leader, Burnham ha detto al leader di Kiev di riconoscere che "le ultime 24 ore sono state difficili per l'Ucraina" e ha ribadito la sua completa solidarietà, secondo un comunicato stampa diffuso da Downing Street. (ANSA).