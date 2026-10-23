(ANSA) - LONDRA, 23 OTT - Il premier britannico Andy Burnham ha sottolineato oggi in una telefonata con il presidente americano Donald Trump "l'importanza che l'Ucraina abbia pieno accesso" alla rete di satelliti di Starlink per "continuare a difendersi" dagli attacchi aerei e missilistici di Mosca e "dall'invasione russa su vasta scala". Lo riporta Downing Street, precisando al contempo che Burnham ha elogiato "l'azione del presidente Trump per portare Vladimir Putin al tavolo del negoziato" e che i due leader alleati hanno ribadito l'impegno a "lavorare insieme con i partner internazionali per mettere fine al bagno di sangue". (ANSA).