(ANSA) - ROMA, 12 NOV - «Un accordo storico, che dimostra il valore del dialogo tra le parti sociali e segna l'avvio di una nuova stagione per le relazioni industriali e la contrattazione. La scelta del governo di rinunciare all'esercizio della delega su retribuzioni e contrattazione collettiva e l'introduzione del Salario Giusto con il decreto primo maggio hanno contribuito a creare le condizioni per un'intesa importantissima per il Paese». Così la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. (ANSA).