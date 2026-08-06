(ANSA) - BERLINO, 06 AGO - Il caldo forte colpisce anche in Germania, dove l'istituto Robert Koch ha diffuso i dati sulle vittime di giugno, un numero di casi decisamente maggiore di quanto si ritenesse finora. Soltanto nella settimana dal 22 al 28 giugno sono stati 9600 i decessi attribuiti all'emergenza caldo. Si tratta dei giorni in cui la colonnina di mercurio ha segnato un nuovo record nella Repubblica federale, arrivando a toccare i 41,3 gradi nel Saarland, piccola regione dell'ovest. (ANSA).