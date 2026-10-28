(ANSA) - BRUXELLES, 28 OTT - Alla vigilia del vertice a Montreal, si va verso una soluzione di compromesso alla discussione sul Canada come membro associato dell'Ue. Secondo quanto si apprende a Bruxelles, nelle conclusioni del vertice Ue-Canada si farà riferimento a "un'associazione sempre più stretta del Canada all'UE, ma senza un'adesione vera e propria". A far discutere, nei giorni scorsi, non era stato tanto l'intensificarsi della partnership quanto la scelta terminologia sullo status del Canada come 'membro associato' dell'Unione. (ANSA).