(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Un "incidente" ha provocato un incendio in una base militare nel Canada occidentale che ha causato morti e feriti, ha annunciato il governo canadese. "Si sono registrati sia morti che feriti in seguito a un incidente nella base" di Wainwright, in Alberta, ha dichiarato il ministro della Difesa David McGuinty durante un incontro con la stampa. La premier dell'Alberta Danielle Smith, scrive la Cbc, ha scritto su X che la provincia sta "venendo a conoscenza di un incendio significativo e tragico che sta colpendo molti dei nostri coraggiosi militari". Le prime notizie, riporta sempre la tv canadese, parlano di "un incendio in un'area di addestramento". "Il nostro pensiero va a tutte le coraggiose donne e ai coraggiosi uomini coinvolti", ha affermato il primo ministro Mark Carney. Né Carney né Smith hanno fornito dettagli sulle cause dell'incendio o sulla presenza eventuale di feriti. I video postati sui sociali hanno mostrato un fumo scuro e intenso. Il distretto municipale di Wainwright ha reso noto, scrive Sky News, che l'incendio ha superato la recinzione della base e si sta propagando rapidamente a causa dei forti venti. La base delle Forze canadesi si trova a Denwood, in Alberta, a circa 250 km dal capoluogo provinciale, Edmonton, spiega ancora Sky News. Secondo il sito web del governo canadese, è una delle basi militari più attive del Paese: ospita il Canadian Manoeuvre Training Centre e il 3rd Canadian Division Training Centre. Secondo l'agenzia meteo canadese nell'Alberta centrale e centro-orientale erano previste raffiche fino a 55 miglia orarie (circa 88 km/h), mentre nell'estremo sud della provincia erano attese raffiche fino a 62 miglia orarie (circa 100 km/h). Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco provenienti da diverse giurisdizioni. Al momento non è stato emesso alcun ordine di evacuazione, ma il distretto municipale di Wainwright ha reso noto alla Cbc che i soccorritori stanno valutando la situazione e "lavorando per proteggere le persone, le proprietà e le infrastrutture critiche" nell'area. "Evitate la zona e lasciate libere le strade per i veicoli di soccorso. Non dirigetevi verso il luogo dell'incidente e non cercate di avvicinarvi per osservarlo", ha dichiarato il comune in un post sui social media. In un ulteriore post sui social media il distretto municipale ha comunicato l'istituzione di un centro di coordinamento per le emergenze. (ANSA).