(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Un monumento commemorativo è stato allestito stasera vicino al luogo della sparatoria a Cracovia, dove sono state uccise sei persone e una quindicina sono rimaste ferite, ad opera di un giovane cittadino polacco "affascinato dalle ideologie di estrema destra" e che nutriva "posizioni molto radicali". Delle candele sono state accese vicino alla piazza principale del mercato nella città del sud della Polonia. Proseguono le indagini per capire la dinamica di quanto accaduto, mentre si apprende che durante il periodo di lutto nazionale di due giorni le bandiere nazionali saranno issate a mezz'asta. Lo riporta Tvn24. I siti web visualizzeranno drappi accanto ai loro loghi e cambieranno i colori con tonalità più tenui, le emittenti radiofoniche e televisive modificheranno la programmazione. Gli eventi di intrattenimento sono stati annullati. Il periodo di lutto durerà fino a lunedì. (ANSA).