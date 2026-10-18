(ANSA) - TIRANA, 18 OTT - È guerriglia nelle vie del centro di Tirana, dove proseguono ininterrottamente, violenti scontri tra le forze di polizia e i manifestanti, nel sesto giorno di proteste contro il governo del premier Edi Rama. Sono stati lanciati sassi, bombe molotov e razzi pirotecnici contro le forze dell'ordine che hanno fatto uso di lacrimogeni, idranti e proiettili di gomma. In fiamme il pianterreno di un commissariato di polizia, vicino al quale si trova anche un carcere dove vengono trattenuti i detenuti in custodia cautelare. Sono 194 le persone arrestate finora, in tutto il Paese. (ANSA).