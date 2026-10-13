(ANSA) - LONDRA, 13 OTT - L'intelligenza artificiale sta moltiplicando le minacce alla sicurezza del Regno Unito, compreso il rischio che terroristi e Stati sviluppino nuove armi biologiche letali. È l'allarme lanciato dal capo dell'MI5, Ken McCallum, che ha rivelato come quest'anno il servizio segreto interno britannico abbia istituito un centro di valutazione dedicato ai rischi dell'IA, in un contesto di timori per la possibile comparsa di una forma di superintelligenza autonoma in grado di minacciare l'intera umanità. "La storia dell'umanità non ci ha mai messi di fronte a un attore più intelligente di noi, capace di superarci nel ragionamento", ha detto il direttore generale nel tradizionale discorso annuale sulla sicurezza nazionale. "È qualcosa di davvero nuovo e merita l'attenzione che sta ricevendo, anche all'interno dell'MI5", ha sottolineato McCallum. Il capo dell'MI5 ha denunciato anche un aumento di quattro volte, nell'ultimo decennio, dei casi legati a Stati ostili, soprattutto Russia, Iran e Cina. Mosca resta l'"aggressore" numero uno, con atti ostili che rimangono sotto la soglia della guerra convenzionale, "anche se a volte non di molto", e che sempre più spesso vengono affidati a criminali e "volontari". Nell'ultimo anno, ha aggiunto McCallum, sono state arrestate più di 50 persone per operazioni legate all'Iran, chiamato in causa anche per il presunto attacco sventato alla base della Raf a Fairford. Il capo dell'MI5 ha rivelato infine che l'agenzia dedica oggi al contrasto delle minacce provenienti da Stati stranieri più risorse che durante la Guerra fredda. (ANSA).