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(ANSA) - WASHINGTON, 13 NOV - Il direttore dell'agenzia di spionaggio israeliana Mossad si trova a Washington per colloqui con alti funzionari dell'amministrazione Trump riguardo alla guerra in Iran. Lo riferiscono ad Axios tre fonti informate. La visita di Roman Gofman, uno dei più stretti consiglieri di Benjamin Netanyahu, avviene in un momento in cui il primo ministro israeliano sta sollecitando il presidente americano a riprendere la guerra contro l'Iran. Secondo le fonti, Gofman incontrerà il direttore della Cia John Ratcliffe. Una delle fonti ha inoltre riferito che egli dovrebbe recarsi a Miami per incontrare l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff. (ANSA).