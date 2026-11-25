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(ANSA) - BOLOGNA, 25 NOV - La Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal presidente del Tribunale, Pasquale Liccardo, ha condannato all'ergastolo il 36enne croato Marin Jelenic, accusato dell'omicidio aggravato (dai motivi abietti e dall'aver commesso il fatto nei pressi di una stazione ferroviaria) del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, avvenuto il 5 gennaio nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Accolta quindi la richiesta del pm, Michele Martorelli. A pena espiata Jelenic dovrà inoltre scontare 5 anni di libertà vigilata. (ANSA).