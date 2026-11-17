(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Dal 2021 siamo riusciti a vagliare nell'ambito dei controlli preventivi oltre 12 milioni di comunicazioni che riguardano la cessione dei crediti edilizi e a bloccare, a seguito di 294mila istruttorie puntuali, svolte dai nostri funzionari e colleghi della Guardia di Finanza, oltre 9 miliardi di crediti illegittimi". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia dell'Entrate, Vincenzo Carbone, durante la presentazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva 'Misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti' alla Camera, sottolineando che "per analizzare 12 milioni di comunicazioni senza l'uso di strumenti informatici sarebbe stato necessario impegnare tutto il personale dell'Agenzia delle Entrate e tutto il personale della Guardia di Finanza per molti anni". (ANSA).