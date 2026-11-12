(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Una povertà che tende a protrarsi nel tempo" con "bisogni diversi che si intrecciano". E' la sintesi del Rapporto Caritas sulla povertà: nel 2025, tra le persone registrate dai servizi informatizzati, 126.850 hanno ricevuto aiuti alimentari attraverso pacchi, empori o buoni spesa. Il 48,2% dei beneficiari è in contatto con la Caritas da almeno tre anni: un segnale di quanto il sostegno alimentare rischi di diventare stabile. Sul fronte sanitario, il 16,1% delle 282.539 persone incontrate ha manifestato fragilità legate alla salute. Tra il 2015 e il 2025, il numero delle persone con queste problematiche è cresciuto del 69,4%. (ANSA).