(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Comprare un chilo di pane di grano tenero costa oggi in media 4,15 euro nelle dieci città italiane monitorate da Altroconsumo, con forti divari territoriali e un rincaro complessivo di circa il 32% rispetto al 2017, quando si fermava a 3,15 euro. L'indagine, condotta a ottobre 2026 su 933 prezzi rilevati in 161 punti vendita tra grande distribuzione e panetterie tradizionali, fotografa un mercato a due velocità: nel confronto omogeneo su nove città, il prezzo medio scende da 4,18 a 4,05 euro al chilo (-3,2% sul 2023), ma "in più della metà dei casi - sottolinea l'associazione - i costi sono aumentati rispetto a tre anni fa". In testa alla classifica dei listini più salati si piazza Padova, con una media di 5,16 euro al chilo per il pane di grano tenero, seguita a ruota da Bologna a 5,12 euro. Sopra i 4,50 euro anche Genova e Milano (che nel 2023 era la più cara), mentre Roma e Torino restano sotto i 3,60 euro. All'estremo opposto ci sono Firenze (3,11 euro) e Napoli (3,23 euro): "Tra Padova e Firenze ci sono dunque più di 2 euro di differenza per ogni chilo, pari al 66% in più". Nel confronto triennale (escludendo Bologna, rilevata per la prima volta nel 2026), "in cinque città su nove il pane costa più di tre anni fa": i rincari maggiori si registrano a Palermo (+10,5%), Bari (+7,7%) e Napoli (+5,8%), mentre calano nettamente Firenze (-24,3%), Roma (-16%) e Milano (-12,2%). Allargando lo sguardo al 2017, i prezzi risultano in crescita ovunque, dal +12% di Torino e +15% di Milano fino al +67% di Bari, +58% di Napoli e +49% di Palermo. (ANSA).