(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Un decoratore in pensione è diventato milionario dopo aver venduto all'asta una collezione di carte Pokémon. Lo riporta la Bbc. La sua collezione, rimasta in soffitta per 15 anni, è stata battuta all'asta da Ewbank's per 1,56 milioni di sterline. "Quando abbiamo visto cosa possedesse - tutto in condizioni perfette, come nuovo - non riuscivamo a crederci", ha dichiarato James Spooner, responsabile del dipartimento carte collezionabili. La casa d'aste del Surrey ha aggiunto che questa vendita è stata la più fruttuosa nei suoi oltre 30 anni, ipotizzando che possa trattarsi addirittura di un record europeo. Il pezzo forte è stato il "Legendary Collection Complete Master Set", che includeva una carta di Charizard in condizioni quasi perfette. La stima iniziale era compresa tra 15.000 e 20.000 sterline, ma il ricavato ha raggiunto le 100.000 sterline. Secondo la casa d'aste Ewbank's, questa cifra record per la collezione Pokémon ha superato il precedente primato, stabilito appena il 9 ottobre a Londra, quando un'asta presso Stanley Gibbons aveva totalizzato 872.000 sterline. (ANSA).