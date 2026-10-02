(ANSA) - NEW YORK, 02 OTT - Dopo la fallita esecuzione di Christa Pike in Tennessee, Suor Helen Prejean, la religiosa cattolica al centro del film Dead Man Walking, si è unita al coro crescente di voci contro la pena di morte in America. "E' stata l'essenza della crudeltà", ha detto Sister Helen auspicando che il dramma della Pike "contribuisca a svegliare l'America" contro il sistema della pena di morte. Negli Usa, secondo recenti sondaggi, la maggioranza della popolazione resta a favore della pena capitale anche se i consensi mostrano segnali di erosione. Secondo un sondaggio Gallup il sostegno all'impiego del boia è sceso al 52%, il livello più basso degli ultimi cinquant'anni, tornando ai valori registrati nel 1972. A guidare il calo sono soprattutto le generazioni più giovani, Millennials e Gen Z, tra le quali il favore per la pena capitale è sensibilmente diminuito. Parallelamente è cresciuta l'opposizione: il 44% degli americani si dichiara contrario alla pena di morte, la percentuale più alta registrata dal 1966. (ANSA).