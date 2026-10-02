(ANSA) - NEW YORK, 02 OTT - La governatrice dello stato di New York Kathy Hochul si è detta favorevole a cambiare la legge sulla violenza sessuale nei casi in cui la vittima si sia volontariamente ubriacata o abbia assunto droghe, come nel caso della ragazza che accusa sette compagni di Cornell di averla stuprata in branco. Ci sarebbe una falla nella legge, secondo la governatrice: i codici penali di New York distinguono infatti oggi tra chi è incapace di consentire a un rapporto sessuale perché è stato indotto a bere o assumere droghe senza il proprio consenso e chi invece si è ubriacato o ha assunto droghe volontariamente prima che avvenisse il fatto. I procuratori possono procedere se riescono a dimostrare altri elementi previsti dalla legge — per esempio la coercizione oppure un chiaro rifiuto — ma l'incapacità a consentire derivante dalla sola intossicazione volontaria non offre attualmente la stessa base giuridica. (ANSA).