(ANSA) - MILANO, 30 OTT - "L'immagine di alcune magistrate, requirenti e giudicanti, impegnate in indagini ampiamente raccontate dagli organi di informazione, è stata non soltanto diffusa pubblicamente, ma accompagnata da commenti e attacchi di inaudita gravità, dai contenuti apertamente diffamatori e connotati da una evidente matrice sessista". Lo denuncia l'Anm di Milano riferendosi agli insulti che stanno circolando, soprattutto sul web, nei confronti della gip Tiziana Landoni che ha scarcerato Youssef Siher, ma anche della pm Francesca Crupi, scambiata per la giudice in una foto. C'è "particolare preoccupazione" per queste aggressioni personali. (ANSA).