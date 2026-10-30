(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia ha scritto una missiva, tra gli altri, al prefetto e al questore per chiedere formalmente di verificare se la gip Tiziana Landoni, che due giorni fa ha scarcerato Youssef Siher, sia esposta, in ragione di una serie di frasi minatorie apparse sui social, ad una situazione di pericolo tale da rendere necessaria l'adozione di misure di protezione a sua tutela. I vertici del Tribunale hanno anche allegato alcuni post con minacce, in almeno due casi esplicite, dopo un monitoraggio in corso da ieri. La lettera è stata inviata anche al procuratore Viola e alla procuratrice generale Nanni. (ANSA).