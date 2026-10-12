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(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Per quel che concerne le prospettive del debito pubblico il Dpfp presenta un quadro che nel confronto con il Psb appare fin qui sostanzialmente allineato se si fa riferimento al livello del rapporto debito/Pil, ma in significativo affanno se si guarda alla dinamica dell'indicatore". Lo afferma la Corte dei conti nel documento presentato in audizione sul Dpfp. "In tali contesti appare vieppiù evidente quanto sia delicata la posizione dei paesi altamente indebitati che devono sottostare alla pressione dei mercati finanziari", si osserva sottolineando che "rimane urgente per la politica di bilancio del nostro Paese fare il possibile per irrobustire l'avanzo primario ora previsto per il 2029 al 2,4 per cento, anche evitando in presenza di shock come quello energetico, 'compensazioni' non mirate, a largo raggio". (ANSA).