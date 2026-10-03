(ANSA) - ROMA, 03 OTT - I contribuenti che hanno trasmesso il modello 730 e si accorgono di aver dimenticato di indicare qualche dato, ma anche coloro che si sono persi la scadenza, hanno ancora tempo per rimediare. Lo ricorda FiscoOggi, la rivista on line dell'Agenzia delle Entrate che spiega in dettaglio cosa fare. Una chance è Redditi Pf, da presentare entro il 2 novembre. Se però la correzione comporta un risultato fiscale più favorevole o "pari", fino al 26 ottobre c'è anche la strada del 730 integrativo. In caso di integrazione che genera un maggior credito (o un minor debito) oppure che lascia l'imposta invariata, oltre al modello Redditi Persone fisiche, è possibile ricorrere al 730 integrativo. È l'ipotesi di chi, dopo aver inviato il modello, si accorge di aver dimenticato di indicare una spesa detraibile o deducibile, un reddito già correttamente tassato o altri elementi che avrebbero dato diritto a un risultato fiscale più favorevole. Costoro hanno tempo fino a lunedì 26 ottobre 2026 per presentare un 730 integrativo tramite un Caf o un professionista abilitato. La stessa possibilità è prevista anche quando la correzione non modifica l'imposta dovuta. (ANSA).