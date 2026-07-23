(ANSA) - WASHINGTON, 23 LUG - Le forze americane "hanno avviato oggi, alle 18:45" di Washington (le 00:45 di venerdì in Italia), un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani". Lo riferisce il Comando militare centrale delle Forze Usa (Centcom), in un post su X. Si tratta, si legge ancora, "della tredicesima notte consecutiva di raid, finalizzati a chiamare l'Iran alle proprie responsabilità e a ridurre le minacce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica al traffico marittimo commerciale". "Diverse aree nei pressi della città di Ahvaz sono state prese di mira dall'esercito terrorista americano". Lo afferma il vice governatore per la sicurezza della provincia di Khuzestan, riportato dall'agenzia iraniana Fars. Sempre secondo la Fars si sono udite esplosioni nella città di Bandar Abbas. Le esplosioni provengono dalla zona occidentale di Bandar Abbas e dalle colline di Allah Akbar, che sono state attaccate più volte in passato. La televisione iraniana, ripresa da Al-Jazeera, ha riferito inoltre di aver udito delle esplosioni sull'isola di Qeshm, provenienti dallo Stretto di Hormuz, a sud delle isole di Larak e Hengam, e che un'esplosione è stata udita anche nei pressi della città di Omidiyeh, nella provincia del Khuzestan, nel sud-ovest del Paese. Il comandante delle Guardie Rivoluzionarie nella città di Kahnuj, nella provincia di Kerman, nel sud-est dell'Iran, ha confermato inoltre - riporta sempre Al-Jazeera - l'abbattimento di un missile americano 'Tomahawk' nei cieli della città. (ANSA).