(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Sono consapevole che il passaggio dal Parlamento a un'autorità indipendente possa suscitare legittimi interrogativi" ma "chiedo di essere giudicato" non "su dichiarazioni di principio ma dai comportamenti" e dal rispetto rigoroso delle regole e del conflitto di interessi. E' quanto afferma il deputato leghista Giulio Centemero nell'audizione alle commissioni congiunte di Camera e Senato che devono esprimere un parere sulla sua nomina a commissario Consob. Centemero ha illustrato le sue esperienze di "legislatore, di professionista" e di "chi ha operato nelle sedi internazionali". "Nessuna di queste esperienze da sole basterebbe" ha sottolineato. "Se sarà nominato" a commissario Consob "mi spoglierò completamente del ruolo politico" e "chiuderei un capitolo della mia vita professionale aprendosene un altro" ja detto rispondendo alle obiezioni di diversi parlamentati in audizione alle commissioni congiunte in merito alla sua nomina a commissario Consob. "Il rispetto della Consob e il mio lavoro svolto mi consentirà di chiudere questa porta e scordare il passato" dimostrando che "essere parlamentare non significa non poter essere" indipendente in un altro ruolo. Centemero ha quindi citato il caso di "due grandi presidenti Consob" del passato come Guido Rossi ed Enzo Berlanda che militarono nel Pci e nella Dc. (ANSA).