(ANSA) - ROMA, 04 AGO - In vista delle comunicazioni del ministro dell'Economia sulla clausola di salvaguardia, previste domani tra Camera e Senato, nel centrodestra proseguono i confronti per definire i margini per una risoluzione comune. Avviando la procedura, la clausola consentirebbe di scorporare le spese per energia e difesa dal Patto di stabilità Ue. Obiettivo dichiarato di tutti gli alleati è presentare un documento unico ma secondo quanto si apprende, la Lega potrebbe distinguersi sull'uso dei fondi spingendo per investirli nella sicurezza nazionale, anziché nella difesa militare. Perciò il Carroccio - spiegano fonti leghiste - intende aspettare l'informativa che il ministro Giorgetti terrà stasera agli uffici di presidenza delle commissioni Bilancio di Camera e Senato, per orientarsi meglio sui contenuti della risoluzione. In extremis, per la coalizione resta sul tavolo l'ipotesi di presentare un documento in forma stringata che si limiti a prendere atto delle comunicazioni di Giorgetti e sottoscriverle. (ANSA).