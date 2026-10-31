(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Di fronte a dati di realtà così drammatici, la manovra di bilancio, di cui è stato finalmente pubblicato il testo ufficiale, sembra scritta dal governo di un altro Paese, per non dire di un altro pianeta", commenta la Cgil, ricordando dati come il livello di inflazione, la pressione fiscale, la perdita di potere di acquisto dei salari, pil e produzione industriale in frenata, l'emergenza costi dell'energia. E sottolinea: "Qui siamo al di là delle peggiori aspettative: si accelerano declino del Paese e impoverimento della stragrande maggioranza dei cittadini, anziché porvi rimedio". E' "un futuro a cui non abbiamo alcuna intenzione di rassegnarci", indica ancora il sindacato ricordando lo sciopero generale indetto per il 20 novembre. (ANSA).