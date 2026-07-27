(ANSA) - ROMA, 27 LUG - La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è firmato dal segretario generale Maurizio Landini. "Non si tratta di una battaglia ideologica - ha spiegato a Cgil in una nota - né di una contrapposizione pregiudiziale all'opera, ma di difendere il denaro pubblico. Ogni euro sprecato per il Ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole e alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno". (ANSA).