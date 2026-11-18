(ANSA) - TEL AVIV, 18 NOV - "Israele starebbe valutando un'azione militare contro l'Iran nei prossimi giorni", lo riferisce il telegiornale dell'emittente israeliana Channel 12. I leader del Blocco del Cambiamento hanno fatto riferimento a questa possibilità in una dichiarazione congiunta rilasciata dopo un incontro oggi pomeriggio in cui hanno affermato che "i leader dei partiti hanno discusso dello stato di emergenza in cui si trova Israele, degli aspetti di sicurezza, sociali e internazionali e della delicatezza dei prossimi giorni". Netanyahu incontrerà questa sera i suoi principali collaboratori per discutere delle sfide in materia di sicurezza. (ANSA).