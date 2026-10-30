(ANSA) - WASHINGTON, 30 OTT - Christa Pike, la donna sopravvissuta il 30 settembre in Tennessee a una doppia iniezione letale, rompe il silenzio a un mese dal fallimento della sua esecuzione. "Il mio corpo mi fa male. Le braccia mi fanno male. Le mani mi fanno male. Faccio ancora fatica a parlare. Il dolore non è solo fisico. C'è dolore nella mia mente e nella mia anima", ha detto in un comunicato diffuso dai suoi legali senza menzionare esplicitamente il tentativo delle autorità di ucciderla. "Sono profondamente ferita dall'incompetenza che ha costretto tante persone in questa terribile situazione", ha aggiunto. (ANSA).