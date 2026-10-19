(ANSA) - WASHINGTON, 19 OTT - Christiane Amanpour, figura storica della Cnn e principale volto dell'emittente per l'informazione internazionale, ha annunciato che il prossimo giugno lascerà la rete dopo 43 anni. "Dopo molti mesi di riflessione e qualche notte insonne, ho deciso di separarmi dalla Cnn, mia compagna di viaggio per 43 anni fantastici!", ha dichiarato la giornalista in un comunicato. Amanpour, 68 anni, ha affermato di "guardare con entusiasmo a nuovi e interessanti progetti futuri", aggiungendo che continuerà a fare il tifo per la Cnn, auspicando che l'emittente mantenga viva la sua tradizione di giornalismo indipendente. "Ricordate: siate sempre veritieri, non neutrali". (ANSA).