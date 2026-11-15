(ANSA) - GINEVRA, 15 NOV - Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha annunciato la liberazione, da parte degli Houthi yemeniti filo-iraniani, di 600 membri delle forze governative che erano detenuti dalla ripresa delle ostilità a luglio. "Oggi, 600 persone detenute in relazione al conflitto in corso nello Yemen sono state rilasciate unilateralmente dalle autorità di Sana'a", ha dichiarato in un comunicato il Cicr, che ha assistito alle operazioni di rilascio. La commissione del movimento filo-iraniano che si occupa della questione dei prigionieri lo ha confermato. (ANSA).