(ANSA) - PECHINO, 05 LUG - Il pastore protestante Ezra Jin, fondatore di una delle più grandi chiese evangeliche non ufficiali della Cina, detenuto da ottobre, è stato rilasciato. Lo ha annunciato la ong per i diritti umani ChinaAid in un comunicato, in cui ha specificato che il leader religioso "è arrivato sano e salvo a Los Angeles il 4 luglio, dopo essere stato rilasciato in Cina, dove era stato imprigionato". ChinaAid è un'organizzazione con sede negli Stati Uniti che si batte per la libertà religiosa nel paese asiatico. (ANSA).