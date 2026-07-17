(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Con l'euro digitale la Bce lancerà "una forma digitale di contante che integrerà banconote e monete" per adeguare al cambiamento tecnologico - ossia alla crescente digitalizzazione dei pagamenti che oggi passa su piattaforme private - la moneta pubblica. Lo ha detto Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo Bce a capo della task force sull'euro digitale, all'assemblea di Federcasse. Con l'euro digitale la Bce intende mantenere una moneta pubblica che "non serve interessi privati, che nessuno può usare per imporre condizioni a proprio favore ai cittadini", ha detto Cipollone. "Un euro è un euro ovunque sia speso, ed è garantito dalle istituzioni delegate a salvaguardare l'interesse pubblico". (ANSA).