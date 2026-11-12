(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati, ha indicato, con riferimento al fenomeno delle email massive di segnalazioni di allarme che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all'evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio". È il contenuto di una circolare inviata alle scuole che fa riferimento al protocollo attualmente operativo. (ANSA).