(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari". E' l'indicazione contenuta nella circolare del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, inviata a prefetti e questori, dopo l'ondata di finti allarmi arrivati per mail. Tutto ciò "salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione - anche mediante impianti di videosorveglianza - di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l'esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione". (ANSA).