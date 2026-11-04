(ANSA) - REDIPUGLIA, 04 NOV - "Se c'è qualcosa da correggere, da migliorare" nella manovra "il Parlamento e le Commissioni esistono per questo. Inizieremo settimana prossima il confronto alla Camera con anche le opposizioni, vedremo se sarà il caso di correggere o di migliorare". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo, a marine della cerimonia per il 4 novembre a Redipuglia (Gorizia), a una domanda sulle critiche per i tagli in manovra. "La sanità non è stata tagliata, è stata ancora aumentata - ha precisato il ministro - invito a fare il confronto tra le risorse del Fondo sanitario nazionale che ha messo il governo attuale e quelle dei governi precedenti. Per quanto riguarda la scuola c'è la previsione di una riduzione delle assunzioni, visto che gli studenti continuano a diminuire". Se con il calo demografico "ci sono meno studenti è anche normale che ci siano meno professori". Secondo Ciriani, le polemiche sulla scuola "sono un po' esagerate e fuori luogo, ma è giusto che sia così. Si discute, lo abbiamo sempre fatto: in questi quattro anni la finanziaria è entrata in un certo modo, poi è uscita non stravolta ma sempre corretta. Se è il caso di correggere" il testo "vedremo, siamo per qua per questo". (ANSA).