(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - "Alla fine si raggiungerà un accordo come è logico che sia e come sempre è accaduto". Così Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, a margine della XII Conferenza Med - Dialoghi mediterranei, in merito al vertice di ieri sul tema della manovra tra Meloni e i leader dei partiti di maggioranza. "Oltre ai leader è evidente che c'è anche il Parlamento e ci sono i partiti che hanno espresso delle opinioni - ha aggiunto - si tratta insomma di portare in Parlamento anche la posizione del Governo. Da uomo di governo ritengo che sia giusto che il Parlamento abbia la sua parte". (ANSA).