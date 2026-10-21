(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Pur rispettando le decisioni delle altre confederazioni", la Cisl "non condivide il ricorso allo sciopero generale contro una manovra di Bilancio di cui non si conosce ancora il testo. Lo sciopero generale è uno strumento di ultima istanza, che deve fondarsi su obiettivi precisi e motivazioni concrete, evitando di trasformarsi in un'iniziativa generica o ideologica". E' quanto si legge nel documento approvato dal Consiglio generale della Cisl, riferendosi allo sciopero generale della Cgil del 20 novembre. La Cisl considera "sbagliato chiedere ai lavoratori il sacrificio di una giornata di salario senza conoscere ancora i contenuti della manovra. La linea resta quella di 'negoziare per decidere', mantenendo aperta la possibilità di un'azione comune con le altre organizzazioni sindacali sui contenuti, sulle piattaforme e sulle vertenze". (ANSA).