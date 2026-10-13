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ANSA - WASHINGTON, 13 OTT - Gli utili di Citigroup sono aumentati del 40% nel terzo trimestre, a 5,25 miliardi di dollari (pari a 2,85 dollari per azione), superando le aspettative della crescita dei ricavi (+8% a 23,85 miliardi). Per la banca americana si tratta del miglior terzo trimestre degli ultimi dieci anni: gli analisti si aspettavano profitti di 2,65 dollari per azione su un fatturato di 23,72 miliardi di dollari. La crescita trimestrale è molto elevata in scia agli oneri sostenuti 12 mesi prima dell'avviamento del piano di liquidazione della banca messicana Banamex. ANSA.