(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 31 OTT - Città del Messico ha celebrato la decima Sfilata del Giorno dei Morti, la tradizionale festa per onorare i defunti. Secondo i dati ufficiali diffusi dall'amministrazione della metropoli, l'evento ha riunito 1,6 milioni di spettatori lungo i cinque chilometri di percorso, dal viale Paseo de la Reforma allo Zócalo, la piazza principale, dove campeggiava una monumentale Catrina — tipica figura di scheletro messicano — alta 33 metri. Al via della sindaca Clara Brugada alle 14, hanno sfilato oltre 4.000 partecipanti, 23 carri allegorici e 22 gruppi folcloristici. La parata si è aperta con il carro "Assolotto, guardiano del ricordo", dedicato al noto anfibio simbolo del Paese. L'evento ha reso omaggio a celebrità come il cantante Juan Gabriel e il regista Emilio Fernández, evocato su una canoa dei canali tradizionali di Xochimilco per il film "María Candelaria". L'enorme afflusso ha favorito il commercio informale. Ai lati della strada si vendevano sgabelli in "plastica rinforzata" a prezzi compresi tra quattro e 10 dollari statunitensi. Numerosi anche i truccatori improvvisati con cartelli bilingue che recitavano "Trucco tradizionale da teschio e catrina. Viso intero 7,50 dollari. Mezzo viso 5 dollari" e "accettiamo carte". (ANSA).