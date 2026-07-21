(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Temevo nel periodo di fermo che non sarei più tornato su un palcoscenico e invece oggi posso dire con gioia ed entusiasmo che il viaggio continua e avrà un anticipo e un posticipo d'eccezione nella città in cui sono nato e in cui ho passato e passo gran parte del mio tempo". Claudio Baglioni, in un video postato sulle sue pagine social, annuncia il ritorno sulle scene dopo lo stop nelle settimane scorse per problemi di salute. E lo fa annunciando due speciali live nella sua città. "Due concerti che diventano un avvio e un arrivo, un prima e dopo: il primo il 24 ottobre 2026 a piazza di Siena a Villa Borghese, l'altro cadrà un anno esatto dopo, il 23 ottobre 2027, ai Fori Imperiali. In mezzo ci saranno 50 esibizioni in tutta Italia. Alla ricerca di un'emozione che non è mai finita". Le due serate prenderanno il nome di Che Notte è questa! Due luoghi leggendari per il cantautore che: Villa Borghese fu già scenario dei concerti del 1982 e del 2009, che richiamarono 350.000 spettatori. Anche i Fori Imperiali furono sede dei memorabili eventi del 1996 e del 2010, che, allora, al Colosseo e al Vittoriano, videro la partecipazione di oltre 650.000 persone. "Durante questi giorni di attesa, che mi hanno costretto a rimandare il tour al prossimo anno, ho rivisto un po' della mia lunga carriera e ho avuto modo di ritrovare dei momenti che risaltano più di altri. Eventi che hanno cominciato a vivere dal 1982 a Villa Borghese. Furono esperienze incredibili che inaugurarono la stagione delle grandi adunate", sottolinea Baglioni che da giugno a settembre 2027 con il GrandTour La vita è adesso si muoverà, tra giugno tra i più suggestivi contesti all'aperto. (ANSA).